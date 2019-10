Albertini: "Milan, ogni anno si riparte da zero"

Demetrio Albertini, intervistato da Tuttosport, ha parlato del Milan e della possibilità di raggiungere la zona Champions: "Il problema al Milan è che ogni anno si riparte da zero e non da quanto si è costruito l’anno prima. Però il Milan non può pensare a vivere alla giornata: deve avere sempre un obiettivo e deve essere sempre il massimo. Perché solo così si riesce ad andare oltre a quelle che sono le conoscenze dei calciatori presenti in rosa. Puntare alla zona Champions è il minimo che debba fare il Milan: raggiungerla sarebbe un sogno, ma non riesco a pensare a un obiettivo diverso da un posto tra le prime quattro, a costo di dover gestire un momento di difficoltà perché non l’ha raggiunto".