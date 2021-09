Albertini: "Pioli è un allenatore concreto e maturo. Tonali ha fatto il salto di qualità"

Demetrio Albertini, ex calciatore fra le altre anche del Milan, a margine dell'evento Inside the Sport a Coverciano, ha parlato di Stefano Pioli e Sandro Tonali. Albertini ha dichiarato: “Pioli lo vedo concreto, lavoratore, aziendalista e gestore dei giocatori. Quando è arrivato le cose non andavano bene, è un allenatore concreto e maturo. Di Tonali invece ho sempre detto che aveva le caratteristiche per essere un grande giocatore. Era timido ma adesso ha accantonato questa timidezza, ha fatto il salto”.