Albertini su Maldini: "Avrà un futuro importante, ma parla poco"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato di Paolo Maldini: "È ancora in fase di apprendimento, credo. Parla poco, può sembrare una forza, ma siamo nell’era della comunicazione. Due o tre volte siamo stati vicini a un accordo per la Federazione. Non capivo se preferisse un incarico sportivo, politico o manageriale. L’importane è che Paolo sia rientrato nel calcio. Ha la competizione dentro. Si sta preparando per un futuro importante".