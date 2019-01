Alciato: "Higuain vuole andare via, ma non so se sarà accontentato"

Queste le parole di Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24 su Gonzalo Higuain: "Higuain è l'uomo che può risolvere la partita contro la Juve. E' chiaro che al Milan non vuole più stare, ma se regalasse un trofeo al Milan il suo addio sarebbe più dolce. Higuain non è chiaramente sereno. Vuole andare via, ma non so se sarà accontentato perchè il Milan non vuole darlo via e il Chelsea ha qualche dubbio sui calciatori over 30".