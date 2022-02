Altafini: "Spero che il Milan possa vincere il derby ma vedo l'Inter favorita"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Josè Altafini ha parlato del derby. Queste le sue parole: "Spero che la partita finisca in parità ma credo che l'Inter sia la favorita. Ovviamente mi auguro che il Milan possa vincere ma la squadra di Inzaghi, così come è favorita per il campionato, è la favorita anche per il derby"