Altafini sul Milan: "La squadra non mi dispiace, ma non è ancora a posto"

Dalle colonne del QS, l’ex rossonero José Altafini, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Non è ancora a posto come organico, ma tutto dipende da quello che accadrà nelle ultime settimane. La dirigenza sta cercando di cedere diversi giocatori. A me la squadra non dispiace, in generale. Forse a livello strategico avrei ceduto Donnarumma al Paris Saint-Germain e provato a rafforzare un reparto tra centrocampo e attacco con un grande colpo. Un centravanti? No, magari un giocatore di supporto a Piatek. Non è un calciatore che mi somiglia molto, rispetto a come ero io, ma mi piace e penso possa fare ancora moltissimi gol".