Altobelli: "Belotti e Immobile non hanno le qualità che servono per l'Italia. Kean forse le ha"

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, ha parlato dell’Italia in una intervista rilasciata a Tuttosport. Altobelli ha detto: “Ho sempre creduto in Belotti e Immobile, ma in Nazionale occorrono qualità che non hanno. Scamacca non è ancora pronto e Raspadori fa meglio da esterno. Forse solo Kean può avere queste qualità, e se cresce ancora, può essere l’uomo giusto. A tutti oggi manca continuità, dovrà essere bravo Mancini a scegliere. Lucca? Attenzione a non bruciarlo”. All’Italia manca un Baggio, un Rossi, un Totti. Di conseguenza, dobbiamo puntare sul gruppo e sullo spirito che ci ha portato a vincere Euro 2020”.