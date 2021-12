Ambrosini: "Il Milan è al completo con Ibrahimovic e Giroud in attacco. Messias sarà importante"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato della rosa del Milan. Queste le sue parole: "L'assenza di Simon Kjær è qualcosa su cui fare occorre fare riflessione ovviamente. Davanti non vedo particolari esigenze, se hai a disposizione Zlatan Ibrahimović ed Olivier Giroud sei a posto. Questa non è una squadra costruita per giocare con due punte. Un importante ago della bilancia in fase offensiva sarà Junior Messias. A centrocampo superfluo dire che Tiémoué Bakayoko dovrà alzare il suo rendimento. A destra Alessandro Florenzi è in ripresa, non vedo criticità particolari”.