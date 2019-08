Ambrosini: “Il Milan ha una rosa giovane, Modric sarebbe importante. C’è sicuramente qualche incognita”

Intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube in occasione del 30° anniversario del Milan Club Castelfidardo, Ambrosini ha risposto ad una domanda sulla attuale rosa del Milan e sul mercato: “Il Milan ha tanti giovani in rosa che dovranno giocare a San Siro, avere uno in rosa come Modric sarebbe importante, in caso di difficoltà in campo è uno che ti sa fare respirare. Leao è ancora un punto di domanda, Piatek invece sappiamo tutti quello che può dare, anche se ora in questo pre campionato sta facendo un po’ di fatica. C’è sicuramente qualche incognita dal punto di vista della gestione della parte offensiva. Il reparto difensivo lo ritengo invece più che affidabile. Bisogna vedere cosa deciderà di fare Suso, nel gioco di Giampaolo il trequartista è fondamentale”.