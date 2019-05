Ambrosini: "Il Milan riflette il carattere di Gattuso, ha sempre risposto nelle difficoltà"

Massimo Ambrosini, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato così della vittoria rossonera a Firenze: "Il Milan avrebbe potuto chiudere la gara anche prima, quando nei 45 minuti iniziale la Fiorentina era impaurita. Questa squadra però nei momenti delicati è sempre uscita, è sempre venuta fuori, riflette il carattere del proprio allenatore. Quando l'asticella si è alzata, probabilmente il Milan non era pronto, come nei derby che ha sofferto o in altri big match, però è in una posizione di classifica invidiabile ed andare a criticare il Milan visto la qualità della rosa è un discorso che non sta in piedi".