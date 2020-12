Ambrosini: "La partita con il Parma non sconfessa il rendimento rossonero. L'incognita del Milan sono gli infortuni"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il campionato ha detto cose che non possono essere sconfessate dalla partita di ieri tra Milan e Parma. ha dimostrato di non farsi condizionare dal doppio impegno, ha disputati un girone di Europa League non semplice e ha dimostrato di non patire particolarmente l'assenza di Ibrahimovic. Ha dimostrato di avere alternative valide. L'incognita sicuramente sono gli infortuni che potrebbero togliere uomini importanti"