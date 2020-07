Ambrosini "Sarebbe stato bello vedere Ibrahimovic al Napoli. Avrebbe esaltato il San Paolo"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Mattino', Massimo Ambrosini ha parlato dei suoi ex compagni Zlatan Ibrahimovic e Rino Gattuso. Queste le sue parole sulla suggestione di vedere lo svedese in maglia azzurra: “Sarebbe stato bello vedere Zlatan giocare in azzurro. Avrebbe esaltato il San Paolo, anche in quest'ultima parte di carriera. Rino, invece, sta disegnando il suo futuro anche con la scelta di Mertens. Anche se da allenatore, Ibra lo prendo sempre e comunque. Ma, il Gattuso allenatore sta mettendo dentro sempre più conoscenze, una serenità diversa che gli deriva da tutte le sue esperienze”.