Ambrosini su Ibra: “La sua presenza è una garanzia per tutti, non l’ho mai visto così ferocemente determinato nel voler incidere"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato di Ibrahimovic e di un suo eventuale rinnovo. Queste le sue parole: “La sua presenza è una garanzia per tutti, non l’ho mai visto così ferocemente determinato nel voler incidere. Da dirigente farei fatica a non accogliere nuovamente una personalità come la sua”.