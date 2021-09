Ambrosini su Maldini: "Non ho mai visto esultare così Paolo, neanche dopo un suo gol"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato di Daniel Maldini. Queste le sue parole: "Il gol di Maldini è meraviglioso earriva dopo una bella azione così come l'emozione di Paolo è bellissima. Non l'ho mai visto esultare così nemmeno dopo un suo gol. Vedere il proprio figlio segnare in Serie A è qualcosa di emozionante. Non penso sia facile gestire la presenza di un figlio all'interno di una squadra che ha creato così come per Daniel è difficile gestire il peso di essere un figlio d'arte"