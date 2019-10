Amoruso su Giampaolo: "In campo è uno dei migliori, il suo problema sta nella gestione dello spogliatoio"

Nel corso del programma Stadio Aperto, su TMW Radio, l'ex attaccante, tra le altre, di Juventus, Parma e Reggina Nicola Amoruso ha parlato così di Marco Giampaolo: "Mi ha allenato anni fa, in campo è uno dei migliori: la sua metodologia insegna calcio e fa crescere molto i giocatori. Il suo problema sta nella gestione dello spogliatoio, che vanifica quanto di buono fa sul piano tecnico. Il Milan è andato spesso in confusione in queste prime giornate, serviva un occhio di riguardo diverso nei confronti della squadra: I rossoneri hanno qualità ma sono giovani e devono maturare, va creata un'anima. Per la Champions League, vista la partenza deficitaria, la vedo ormai quasi impossibile. In una grande club non servono solo vertici societari forti, serve anche un tecnico di carisma e personalità, altrimenti vieni fagocitato".