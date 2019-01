Ancelotti a DAZN: "Complimenti ai tifosi del Milan per accoglienza e situazione Koulibaly. Noi troppo blandi, peccato"

Ai microfoni di DAZN, Carlo Ancelotti ha parlato così al termine di Milan-Napoli: "Ci è mancato il gol, non credo serva aggiungere altro. Nel primo tempo eravamo soft, la ripresa invece abbiamo fatto bene ma troppi tiri centrali. Peccato per il primo tempo".

Il controllo del possesso palla: "Non siamo mai riusciti a fare una buona transizione, abbiamo anche concesso troppe ripartenze e non eravamo equilibrati. Abbiamo rincorso e non controllato".

La difesa del Milan: "Mi aspettavo la loro gara difensiva. Si coprono molto bene in linee di 5 ed è difficile superarli. Noi gli abbiamo dato una mano con un ritmo troppo blando".

L'espulsione a fine gara: "Mi è scappata una parolaccia, ma non era rivolta all'arbitro. Inizia con c e finisce con o"

Koulibaly? "Completamente un altro ambiente, bello così. Questo è quello che deve avvenire sugli spalti, un plauso a tutti i tifosi".

L'accoglienza di San Siro: "Emozioni molto grandi, qui ho passato momenti bellissimi e con i tifosi del Milan c'è sempre qualcosa di speciale. Non vorrei mai giocare contro i rossoneri, ma purtroppo succederà anche martedì".

I tanti giocatori ex Milan diventati allenatori: "Sinceramente non me lo aspettavo, tu (Sheva) sei una di queste sorprese. Stai facendo benissimo con l'Ucraina".