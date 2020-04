Ancelotti: "L'impatto di Kakà è stato straordinario. E' un giocatore moderno adatto anche al calcio attuale"

Tramite un’intervista sull’app del Milan, Ricardo Kakà e Carlo Ancelotti hanno trattato veri argomenti sul loro passato rossonero. Queste le parole dell’ex mister: “A dir la verità non lo conoscevo benissimo, mi sono fidato molto dei suggerimenti della società di prendere questo ragazzo giovane. Per spiegarmi le sue caratteristiche mi avevano detto che assomigliava a Seveso e allora mi ero fatto un’idea diversa da quanto ho visto dal primo allenamento: cioè di un giocatore molto veloce e con una progressione impressionante”

Sull'esordio ad Ancona del brasiliano.

Ancelotti: “è stata una sorpresa per tutti. L’impatto è stato straordinario. La partita di Ancona ha sorpreso un po’ tutti.”

Sulla scelta di posizionarlo trequartista.

Ancelotti: “La posizione di trequartista era un po’ particolare siccome c’erano Rivaldo e Rui Costa. Più che altro era di mantenerlo nella sua posizione. Dopo, col fatto che Inzaghi ha avuto un infortunio, abbiamo iniziato a giocare con i due trequartisti. Avere Kakà è stata una sorpresa in più, non solo per quell’anno siccome si vedrà che Kakà è stato molto più importante gli anni successi.”

Sulla partita con il Deportivo La Coruna.

Ancelotti: “La partita con la Roma e con la Juve abbiamo trovato i due punti chiave. È stata una stagione regolare con qualche blackout, uno su tutti quello con La Coruña.”

Sulla differenza nel vincere il campionato e la Champions League.

Ancelotti: “Il campionato è un emozione che sale gradualmente, siccome ti abitui a vincerlo. La Champions è un’emozione scioccante. Il fatto che abbiamo fatto un campionato regolare ci ha aiutato nel finale, anche se la sconfitta con il Deportivo ha abbasato un po’ il morale alla squadra”

Sulle celebrazioni.

Ancelotti: “Di sicuro ho cantato con Galliani in vacanza.”

Sulla felicità nel vincere da giocatore ed allenatore.

Ancelotti: “La felicità è la stessa. Da giocatore hai meno responsabilità e da alenatore è molto più appagnate la vittoria. Teoricamente poteva essere una squadra difficile sicocme c’erano tanti campioni, ma alla fine era una squdra facile.

Sull'allenare Kakà.

Allenare kakà? Kakà è stato il calciatore più moderno, potrebbe giocare anche il calcio di adesso. “