André Silva: "Bei ricordi del Milan, ma dovevo giocare con più continuità. Sul futuro..."

André Silva, attaccante di proprietà del Milan in prestito all'Eintracht Francoforte, ha rilasciato queste parole ai microfoni di calciomercato.com sulla sua esperienza in rossonero: "È stata un'esperienza educativa, sia per il mio ruolo di giocatore che per quanto riguarda la consapevolezza. Il periodo al Milan è stato relativamente limitato e discontinuo. La fiducia in me stesso sarebbe stata sicuramente più grande se io avessi giocato con più continuità. Durante il mio periodo a Milano mi hanno sempre trattato in modo professionale e ho avuto ottimi rapporti. Ho anche sentito l'affetto dei tifosi, quindi ho dei bei ricordi di quell'avventura. Futuro? Il mio obiettivo è crescere come giocatore e come persona. Voglio essere così forte che nessuna difesa avversaria potrà fermarmi. Mi concentro completamente sul presente, ora mi godo il mio tempo con serenità. Ho ancora una grande simpatia per il Milan, ma come e dove andranno le cose in futuro non dipende solo da me...".