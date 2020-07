Antonelli: "Pioli nei pensieri di tante squadre. Rangnick? Grande manager con un occhio ai talenti"

L'operatore di mercato Stefano Antonelli ha parlato del Milan in un'intervista a Tuttomercatoweb.com: "Bisogna essere pratici: il post Covid ha resettato tutto, guardate la Lazio che prima del lockdown era la squadra che piaceva a tutti. Come è cambiato tutto per Immobile che in questo momento stenta e prima faceva gol da qualsiasi punto del campo, oggi al Milan è accaduta la stessa cosa al contrario. Prima il mondo Milan non si ritrovava, ora con un po’ di spensieratezza tutti i protagonisti hanno dato il massimo con grande serenità e la squadra è disinvolta. Pioli ha lavorato bene prima e sta lavorando bene adesso. Tutto l’insieme ha cambiato il Milan. Personalmente stimo, tifo e stravedo per Pioli che se dovesse andare via dal Milan dovrebbe solo scegliere dove andare. Oggi è all’apice dei pensieri di tante squadre, non solo italiane. Il Milan ha storia e tradizione, se non porti a casa il risultato ti presentano il conto. Dovrà essere buonissima la comunicazione di Gazidis sul progetto giovane. Il tifoso milanista è abituato a vincere e lottare per il vertice. Rangnick conosce la storia del Milan, dunque credo che non sarà soltanto una squadra giovane: mi aspetto un organico di livello. Mi dà l’idea di un insegnante di calcio con uno spiccato senso della managerialità. I risultati sono dalla sua, è un grande manager con un occhio ai talenti che girano per il mondo. Ma dovrà anche ottenere risultati, che al Milan rappresentano una priorità".