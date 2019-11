Antonini: "Ibra al Milan si farà, è volontà di entrambi"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Luca Antonini ha parlato del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "È un giocatore incredibile, con una professionalità assoluta. Nel Milan darebbe qualcosa in più per fare svoltare la mentalità di tutto l’ambiente. Per i tifosi è stato una bandiera. In lui rivedono una possibile rinascita. Al Milan è mancata la mentalità per i risultati che non sono arrivati. Intanto sarebbe una spinta in più. Credo tanto in questa operazione. Si farà, è volontà di entrambi. Credo che anche la sua famiglia voglia tornare a Milano. E poi al Milan sarebbe una sorta di salvatore. E le sfide a lui piacciono".