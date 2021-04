Antonini: "Senza Ibra il Milan avrà uno stimolo in più"

In vista di Milan-Genoa, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Luca Antonini, ex di entrambe le squadre: "Il Milan troverà una squadra che gioca libera di testa. Ma lo stimolo per gli altri è troppo più forte: la Champions manca da troppo tempo, deve bastare al Milan per dare tutto e di più. Può farcela perché è squadra a 360°: organizzata, ha un bravo allenatore, ha giocatori forti, ha Maldini che è un dirigente di valore importantissimo. Ibrahimovic mancherà tanto, ma vale anche il contrario: i suoi compagni non vorranno farlo rimpiangere. Lo conosco: li avrà spronati e ora tutti vorranno dimostrarsi forti anche senza di lui".