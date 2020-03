Antonini: "Tornare ad allenarsi subito la scelta è sbagliata. Il campionato se si può, deve essere continuato altrimenti playoff"

Intervenuto sul canale ufficiale di Carlo Pellegatti, l'ex terzino rossonero Luca Antonini ha parlato dell'emergenza CoronaVirus. Queste le domande e le risposte:

Pellegatti: "Luca, mettendoti nei panni dei colleghi come pensi che debba essere affrontata questa situazione? Ci sono tanti che sostengono di incominciare ad allenarsi subito ma personalmente è un'idea che mi lascia tanti dubbi considerato il momento."

Antonini: "Io credo che tornare subito in campo ad allenarsi sia la scelta sbagliata. Dobbiamo lasciare passare ancora una settimana, 10 giorni e poi si può riprendere forse a fare qualcosa. Ora però è il momento sbagliato. Bisogna rimanere a casa senza creare aggregazioni e gruppi di lavoro prendendo per buona questa decisione presa dai medici e dal governo."

Pellegatti: "Per la fine del campionato sei per i playoff, per chiudere la stagione con questa classifica o per annullare la stagione?"

Antonini: "Forse, se le tempistiche lo permettono sarebbe il massimo concludere il campionato con le giornate che mancano anche se si dovrà giocare ogni tre giorni. L'alternativa probabilmente sono i playoff e i playout dato che sarebbe l'unica possibilità di chiudere il campionato giocandosi la possibilità di vincere e di salvarsi. Annullare il campionato creda ci siano troppi interessi in gioco e purtroppo lo spettacolo deve andare avanti.