Ardito: "L'unica squadra che ha cambiato registro dopo il Covid-19 è stato il Milan"

Allenatore di grande esperienza sia nel calcio femminile che in quello maschile, Michele Ardito ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della ripresa del calcio italiano e delle squadre che lo hanno sorpreso maggiormente. Queste le sue parole:

Su la squadra che lo ha impressionato di più.



“L’unica squadra che secondo me ha cambiato totalmente registro in positivo è stato il Milan, che ha fatto quadrato intorno all’allenatore, giocando con la mente libera. Credo che i tanti giovani rossoneri abbiano anche beneficiato di giocare senza un pubblico che ti fischia al primo stop sbagliato. Abbiamo scoperto molti ragazzi interessanti, ma non abbiamo fatto passi avanti come gioco. A parte il Milan si è visto poco: la Lazio non è mai ripartita, l’Inter ha fatto il suo campionato di temperamento, perdendo però entrambi gli scontri diretti abbastanza nettamente, la Juventus ha vinto grazie alle qualità tecniche dei suoi singoli più che per un’idea collettiva di gioco".