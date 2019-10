Ballardini e i problemi del Milan: "Forse la società non è ancora all'altezza"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Davide Ballardini, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Credo che negli ultimi anni il Milan abbia avuto tante difficoltà, soprattutto societarie, che si sono riversate sulla guida tecnica. Basta vedere quanti cambi hanno fatto negli ultimi anni. Questa confusione parte dalla poca chiarezza dei dirigenti. L’allenatore quando c’è così poca chiarezza e le scelte tecniche non vengono fatte bene è quello che risente subito di tutte le difficoltà. Non parlo di Giampaolo, ma di tutti gli allenatori che ci sono stati nell’ultimo periodo. Forse la società non è ancora all’altezza dell’AC Milan".