Ballardini: "Il Milan lo affronti se stai bene, altrimenti fai una figuraccia. E' una squadra forte"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, l'allenatore dei liguri Ballardini ha parlato dei rossoneri. Questa la sua valutazione sulla squadra di Pioli: "Il Milan lo affronti se stai bene, da squadra, e se fai una grande partita. Se non sei al meglio, se non sei attento e concentrato rischi di fare una brutta figura. Il Milan è un altro Milan rispetto a quello che il Genoa ha affrontato prima del lockdown. Il Milan è secondo in classifica, poi fuori casa ha forse un po' più di spazio ma il Milan è forte a prescindere e quest'anno ha sempre fatto grandi partite, sia in casa che fuori".