Ai microfoni di Radio Sportiva, Davide Ballardini ha commentato così il momento di Kris Piatek: "Sei al Milan e ci sta che ogni tanto tu vada in panchina. Per me resta un grande centravanti, quando starà bene, sarà sereno e le cose gireranno bene, non ho alcun dubbio che farà vedere le cose che sa fare".