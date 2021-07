Ballo-Touré: "Maignan è come un fratello per me, ha una forza mentale pazzesca"

Fodé Ballo-Touré, ultimo arrivo in casa rossonera, ha parlato così di Mike Maignan: "Ho già giocato con lui, siamo cresciuti insieme al PSG e poi abbiamo giocato insieme al Lille. Mike per me è come un fratello, anche se siamo nati da due madri diverse. Ha una forza mentale pazzesca. Quando vuole qualcosa è molto determinato, mentalmente è davvero forte. Se vuole una cosa la ottiene".