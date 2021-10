Balotelli può tornare in Nazionale? Mancini: "Tanti anni con lui, ora sono vaccinato..."

Balotelli è stato candidato da Montella alla Nazionale. È una minaccia? A Roberto Mancini, nel corso del suo collegamento col Festival di Trento organizzato dalla 'Gazzetta dello Sport', è stato chiesto anche del possibile ritorno nel gruppo azzurro del centravanti dell'Adana Demirspor. "Ho passato tantissimi anni con lui, ora sono vaccinato (ride, ndr) - ha detto -. Non so, Mario ha 31 anni, le porte della Nazionale sono aperte, nessuno è mai stato dimenticato. Se c'è la possibilità valutiamo tutte le situazioni positive per la squadra".