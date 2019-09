Baresi a MTV: "Derby partita speciale: ecco i due che ricordo di più"

Franco Baresi, ex difensore e leggenda rossonera, ha parlato ai microfoni di Milan TV in vista del derby.

Sui derby giocati: "Ne ho vissuti tanti di derby e sono stato fortunato anche a vivere momenti bellissimi. Il derby è sempre una partita speciale, c'è grande attesa, ci sono le coreografie dei tifosi. Sicuramente a Milano quella settimana si vive in modo diverso".

Sul derby che ricorda di più: "E' difficile sceglierne uno, ti ricordi sempre quelli vinti. Nell'1984 vincemmo un derby grazie al gol di Hateley e fu bello, perchè non eravamo favoriti e nessuno si aspettava ce la potessimo fare. E poi nel primo anno di Sacchi, in cui nacque il Milan che fece la storia. Vincemmo 2-0 il derby del 1988 e dimostrammo il Milan che stava nascendo".

Sull'importanza dei tifosi: "Il rapporto con i tifosi è sempre stato buono, mi hanno accolto benissimo già dall'esordio. San Siro si riempirà come sempre per il derby, ci sarà grande calore. I tifosi sono importanti con il loro incitamento, soprattutto nei momenti difficili e in queste partite".

Se aveva qualche rito scaramantico: "Non ero superstizioso e non facevo gesti scaramantici. Al di là di sedermi al solito posto sia sul pulmann da Milanello a San Siro che negli spogliatoi, in campo non avevo riti scaramantici. Ero concentrato sulla partita".