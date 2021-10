Baresi a SportWeek: "Elliott vuole riportare il Milan dove gli compete"

Intervistato da SportWeek, Franco baresi ha parlato dei progetti del fondo Elliott per il futuro del Milan: "Ivan Gazidis ha sempre detto che non esistono limiti temporali - ha dichiarato l'ex capitano rossonero -. Elliott ci ha dato solidità finanziaria e tranquillità, tanto più importanti durante il lockdown, e ha un obiettivo chiaro: riportare il Milan dove gli compete. Gli investimenti fatti in questi anni, la costruzione di una squadra di giovani talenti, lo dimostrano".