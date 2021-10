Baresi: "Berlusconi è stato straordinario. Maradona non si lamentava mai per le botte che prendeva"

Franco Baresi, durante la presentazione della sua autobiografia "Libero di sognare" su Sky con Federico Buffa, ha parlato così di Silvio Berlusconi e dei duelli con il Napoli di Diego Armando Maradona: "Berlusconi è stato straordinario, perché quando è arrivato al Milan subito aveva in mente qualcosa di non normale. Infatti lui cercava sempre di parlarci, di trasmetterci che voleva vincere, ma voleva emozionare. Voleva vincere, ma voleva fare qualcosa di diverso. I duelli con il Napoli di Maradona? Gli anni '80-'90 dove Maradona era... Nasceva il Milan di Sacchi e il Napoli era l'avversario più difficile, più ostico e Maradona... Ma è stato straordinario, perché lui dimostrava sempre... non si lamentava per le botte che prendeva, ma poi si muoveva e aveva sempre una parola per la squadra, per il compagno. Questo è stato un leader importante".