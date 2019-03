Baresi su Elliott: "Questa proprietà dà una sensazione di grande solidità. Il brand Milan tira ancora moltissimo"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore e attuale Brand Ambassador rossonero, Franco Baresi, ha parlato così del fondo Elliott: "Questa proprietà dà una sensazione di grande solidità. Il Milan è uno dei primi dieci club di sempre al mondo, Elliott lo sa e ha trasmesso subito le proprie ambizioni. Sono dirigenti molto professionali e vogliono fare le cose per bene. Mi auguro che la proprietà si innamori del Milan e resti per tantissimi anni. Quanto tira il marchio Milan? Moltissimo. E’ ancora uno dei brand più forti e importanti al mondo. Trent’anni di successi non si possono cancellare. E’ un orgoglio per me rivestire questo ruolo".