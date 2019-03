Baresi su Gattuso: "Bravo a trasmettere la sua filosofia e a far sentire importante anche chi gioca meno"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Franco Baresi, grande ex capitano rossonero, ha commentato così il lavoro di Rino Gattuso: "Il Milan sa difendere bene perché è diventato una squadra coesa e compatta. C’è il coinvolgimento da parte di tutti, dove per coinvolgimento intendo che tutti i giocatori pensano alla squadra e non a se stessi. Di questo va dato merito a Gattuso, perché ha saputo entrare nella testa dei suoi ragazzi. E’ stato bravo a trasmettere le sue idee e la sua filosofia, e a far sentire importante anche chi gioca meno. Diciamo che è molto attento alla fase difensiva e per me questo è un merito. Detto questo, vedo però anche un Milan che sa costruire e concretizzare: prima creava ma non la buttava dentro. Gattuso sta ricevendo elogi meritati e va lasciato lavorare tranquillo. Ha sempre dimostrato la sua voglia e determinazione ed è stato bravo a trasmettere il senso di appartenenza a questo club, a pensare in grande per tornare il prima possibile nel calcio che conta".