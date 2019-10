Baresi sul Milan di Sacchi: "Abbiamo fatto epoca non tanto per aver vinto, ma per come abbiamo vinto"

Franco Baresi, ex capitano rossonero, ha parlato così al Corriere del Veneto del Milan di Sacchi: "Abbiamo fatto epoca non tanto per aver vinto, ma per come abbiamo vinto. Praticammo un calcio nuovo per l’Italia, veloce, aggressivo, organizzato. Imponevamo il nostro gioco ovunque e stupimmo l’Europa e il mondo. Emozionavamo vincendo. Nessuno se lo sarebbe immaginato all'inizio. Il Milan veniva da tanti anni bui, Berlusconi certamente portò una ventata d’entusiasmo e si percepiva che con lui qualcosa sarebbe cambiato. Poi indovinò l’allenatore. Eravamo tutti curiosi, Sacchi aveva metodi nuovi e volevamo capire cosa ci chiedeva. Ma alle spalle di tutto ci fu una società capace di tenere unita ogni componente".