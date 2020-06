Baroni: "Non ci sono stati grandissimi ritmi alla ripresa ma si sono viste buone partite"

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l'allenatore Marco Baroni ha parlato della ripresa del calcio e delle sue sensazioni. Queste le sue parole: "Secondo me le prime partite sono state sufficientemente piacevoli, chiaro che senza l'enfasi del pubblico e lo stadio pieno viene meno molto dello spettacolo, anche se si tratta di gare viste in tv. Ci abituiamo a sentire le voci dei giocatori e degli allenatori nel silenzio degli stadi vuoti, ed è inusuale. Non ci sono grandissimi ritmi ma si sono viste buone partite, il timore di avere molti infortuni o sfide scialbe è stato secondo me smentito, sia per la Serie A che per la B".