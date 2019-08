Bazzani: “Il Milan sta assimilando le idee di Giampaolo. Merita questa occasione”

Fabio Bazzani, ex calciatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Derbyderbyderby.it‘ di alcuni dei temi rossoneri più in voga, queste le sue parole a riguardo di Giampaolo: “Giampaolo merita un’occasione con una big del nostro calcio, la squadra lentamente sta iniziando ad assimilare la sua idea di calcio, come ho percepito quando ho commentato la sfida tra i rossoneri e il Manchester United. Certamente il compito del tecnico non sarà facile, visto che si è sempre critici quando si parla di Milan, considerato il passato ricco di trofei e tenendo in considerazione l’attuale stato di questa compagine di rifondazione”.