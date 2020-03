Begovic: "Sembra un incubo, non ho mai visto niente di simile"

Asmir Begovic, intervistato dal Mirror, ha commentato così la situazione a Milano durante l'emergenza coronavirus: "Il blocco è totale. Le strade sono deserte. L'unica cosa aperta sono i supermercati. Puoi prendere un po' di cibo e poi tornare subito a casa tua. È pazzesco. Milano è una grande città, vivo in città e pensi che sia un film. La gente ha detto che è come una scena di un film ed è davvero. Non ho mai visto niente di simile prima. Non sono sicuro che le persone capiscano quanto sia brutto qui. Il virus ha colpito l'Italia molto duramentetanti morti e persone infette. È devastante e straziante. Ora vedi altri club in cui ci sono giocatori contagiati e sembra un incubo, puoi solo sperare che le cose tornino alla normalità il prima possibile".

Sullo stop ai campionati: "E' successo tutto velocemente: dalle porte aperte alle porte chiuse, e poi le partite sospese. C'è stato un dibattito se andare avanti a giocare o meno. Abbiamo giocato a porte chiuse che non è stata per niente una bella esperienza. Poi il giorno dopo era tutto chiuso. E' successo tutto in fretta".

Sulla ripresa: "Siamo in attesa. Adesso non ci stiamo allenando. Per ora non torneremo ad allenarci almeno fino al 23, ma sembra che il periodo di stop potrebbe essere esteso. Al Milan non c'è nessun positivo. Queste sono le misure che sono state prese, sono gli ordini e noi obbediamo e basta. E' così strano non riuscire ad allenarsi. Cerchi di fare altre cose, ma non puoi molto altro se non vedere Netflix".