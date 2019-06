Bellinazzo: "E' l'accordo che cercava il Milan"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha commentato così la sentenza del Tas che ha escluso il Milan dall'Europa League della prossima stagione: "Di fatto è l'accordo che il Milan cercava. Il TAS dà un verdetto sulla base di posizioni convergenti delle parti in causa. Il Milan andava verso l'esclusione...e l'esclusione è arrivata. Per il Milan i due trienni sotto osservazione sono stati unificati in un'unica condanna. Ora si aprono discorsi sul futuro e il Milan avrà la possibilità di tornare in Europa già dalla prossima stagione, ma i bilanci dovranno rientrare nei parametri".