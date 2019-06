Bellinazzo: "Sentenza Uefa tra oggi e domani. Opzione maggiore è l'esclusione da coppe"

Intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato così della sentenza UEFA sul Milan che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: "Sentenza Uefa pronta per il Milan, tra oggi e domani sarà pubblica. Exit poll: opzione maggiore è esclusione dalle coppe per il Milan". Il Milan deve essere giudicato per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel trienno 2015-2018.

!Sentenza Uefa del Manchester City prevista tra 7-10 giorni. Decisione più complessa che è quindi ancora al vaglio dei giudici. Sul City bisogna capire che cosa ha in mano la Uefa. Le carte di Football Leaks? Non credo che la Uefa escluda il City per quelle carte, discorso diverso è se la Uefa ha in mano carte (che non conosciamo) di pagamenti a nero tramite il Qatar".