Bennacer a DAZN: "Sul gol non ho pensato, ho tirato e l'ho presa bene. I gol presi ci serviranno da lezione"

Ismael Bennacer è stato intervistato da DAZN al termine di Bologna-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sul gol: “Tiro 10 volte e faccio gol solo una volta (ride, ndr). Non ho pensato, ho tirato e l’ho presa bene. È un gol che conta, sono contento”.

C’è un po’ di boxe in questo gol, nella coordinazione? “Deve essere ben coordinato, e poi devi prenderla bene lasciando bene il piede. Non so come spiegarlo bene, ma è una cosa che fai e basta”.

Sulla partita: “Abbiamo messo un po’ di tempo ad entrare in partita nel secondo tempo. Poi hanno preso il secondo rosso e abbiamo ripreso a giocare. Sono una buona squadra, bene per noi che erano in nove. L’importante era la vittoria, i due gol presi ci serviranno da lezione per le prossime partite”.

Il carattere fa la differenza? “Certo, poi siamo tutti insieme. Non vogliamo mai perdere o pareggiare. Proviamo sempre a vincere le partite”.