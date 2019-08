Ismael Bennacer ha spiegato ai canali social del Milan perchè ha scelto il club rossonero: "Sono molto contento di essere qui e di far parte di questo club glorioso. Non so cosa dire se non che sono entusiasta ed onorato di essere qui. Il Milan è una delle squadre più gloriose al mondo per la sua storia. Quando il Milan chiama, non puoi dire di no. Devi solo andarci".