Berbatov ricorda la partita da difensore: "Ero come Baresi, Maldini e Beckenbauer in una persona"

Intervenuto in una diretta su Instagram, l'ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov ha ricordato qualche suo aneddoto. Questo la sua battuta riguardo a quando giocò una partita da difensore contro il Leeds per emergenza: "Certo che me lo ricordo, intanto non furono cinque minuti ma quasi mezz'ora. Ma in pochi ricordano come giocai quella partita. Ero come Baresi, Maldini e Beckenbauer in una sola persona."