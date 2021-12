Bergomi: "Il Milan deve vincere questa partita e saper gestire il momento negativo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan deve vincere questa partita perchè l'Inter sta andando forte e il Napoli si è rilanciato dopo l'infortunio di Osimhen. Affronta un avversario come il Genoa in difficoltà, con tante assenze. Il Milan deve capire come sta, cercando di togliersi un po' di presunzione. Queste squadre devono sapere gestire il momento di calo fisico"