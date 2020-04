Bergonzi: "La ripresa della Serie A è complicata. Se si ammala un arbitro, che si fa?"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Mauro Bergonzi, ex arbitro della Serie A, ha parlato della possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Bisogna pensare che la salute e la sicurezza sono importanti. Nessuno può garantire la serenità dei giocatori per andare in campo. In questo momento non abbiamo certezze. Una volta che ci saranno, si potrà tornare a giocare. Ad oggi non vedo come si possa ricominciare. Hanno meno possibilità dei giocatori. Se uno si ammala? Che si fa? Ci sono tante situazioni complicate da vedere".