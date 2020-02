Berlusconi: "San Siro è un santuario, ma serve uno stadio moderno"

Intervistato dal Corriere della Sera, Silvio Berlusconi ha parlato anche dello stadio San Siro: "Per me come per tutti è un santuario, il nostro santuario. Non è solo uno degli stadi più belli del mondo, è il teatro nel quale si sono giocate sfide storiche, tanto è vero che viene definito “la Scala del calcio”. È anche il luogo dove da bambino, tenuto per mano da mio padre, andavo trepidante la domenica a soffrire, a piangere o a esultare con lui per il “nostro” Milan. Ma mi rendo conto che in tutta Europa i club più importanti si sono costruiti degli stadi modernissimi, prestigiosi, con un’infinità di servizi. Probabilmente è venuto il momento di imboccare questa strada anche a Milano, ferma restando tuttavia, per me, precisa condizione: San Siro non può essere semplicemente demolito. Deve diventare il museo della storia nostra e dell’Inter, davvero la nostra Scala del calcio, un rifugio della nostra memoria e del nostro cuore".