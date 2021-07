Bertolucci: "Il Milan è l'unica squadra che ha fatto degli acquisti finora"

Intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha commentato così il mercato del Milan: "Direi molto bene finora. Quando leggo i tifosi milanisti che si lamentano divento pazzo: ma perchè la Juve chi ha preso? L'Inter chi ha preso? L'Atalanta? Il Napoli chi ha preso? La Roma chi ha preso? Il Milan, che comunque era arrivato secondo, è l'unica squadra che finora ha fatto degli acquisti. E si tratta di acquisti mirati. Non ci sono più giocatori come prima che iniziavano e finivano la carriera con te. Questi si spostano e vanno da una parte all'altra. Quindi l'importante è avere sempre il rosso e il nero con seconda pelle".