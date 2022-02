Bertolucci sul futuro di Ibra: "Dipende tutto da come si sentirà Zlatan, ma è presto per parlarne"

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha rilasciato queste parole in un'intervista a Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube su Ibrahmovic e il suo futuro: "E' il giocatore che ogni mattina si alza e sa quanti dolori ha e quanta voglia di lavorare e andare avanti. Dipende solo da questo, non è più una questione economica. E' ancora presto, parlare adesso del futuro di Ibra è inutile adesso. Se il problema fisico che ha adesso gli farà saltare tante partite, lo scenario potrebbe cambiare. Immaginarlo titolare l'anno prossimo la vedo dura, lui dovrebbe accettare di gestirsi e di giocare magari l'ultima mezz'ora. Passare dai 40 a 41 anni è come passare dai 25 ai 35 anni. Le cose cambiano con il passare del tempo".