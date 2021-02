Biasin: "Milan e Roma hanno il dovere di arrivare fino in fondo all'Europa League"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabrizio Biasin ha parlato del possibile cammino di Milan e Roma in Europa League. Queste le sue parole: "Milan e Roma hanno il dovere di arrivare fino in fondo. Hanno una rosa che può sopportare il duplice impegno e avere solo il campionato può essere un problema per una rosa di 25 giocatori. Non mi piace la menatlità di chi pensa di uscire dalle coppe per concentrarsi sul campionato"