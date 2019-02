Giuseppe Biava, ex difensore biancoceleste, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole sulla gara di ieri contro il Milan riportate dal sito ufficiale biancoceleste: "Nella sfida di ieri contro il Milan Acerbi ha annullato Piatek, l’attaccante più in forma del campionato. Anche Patric e Bastos hanno disputato una buonissima partita. Romulo è sempre stato un ottimo giocatore, ha sempre avuto qualità importanti, per un periodo forse si è un po’ perso. Un ottimo innesto per la squadra biancoceleste, un calciatore che può fare male alla Roma per la sua dinamicità ed aggressività. Inzaghi grazie a lui ha una freccia in più nel suo arco. Ieri il risultato è stato stretto per la squadra di Inzaghi, ma la gara contro i rossoneri ha dato un’iniezione di fiducia in vista della sfida di ritorno che ci sarà fra un mese e mezzo. La Lazio non riesce a segnare molti gol anche perché le cose non stanno girando nel migliore dei modi, Immobile non è mai stato così tanto senza segnare. Penso però sia più una questione di forma dei giocatori davanti, da Luis Alberto a Milinkovic per finire ad Immobile. Solo trovando la condizione migliore l’attacco biancoceleste riuscirà a tornare devastante. La Lazio è una squadra che ha sempre proposto il suo gioco con varie soluzioni offensive, è un’annata così dove davanti non si riesce a concludere nonostante sia una squadra pericolosa e propositiva. Ieri ho visto un’ottima squadra. Acerbi ha il mio stesso spirito, è sempre posizionato bene e sa leggere le situazioni in anticipo, mi sarebbe piaciuto giocare in coppia con lui, ci saremmo completati".