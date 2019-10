Bierhoff: "Boban e Maldini vadano avanti per la propria strada"

Oliver Bierhoff, ex calciatore rossonero e attualmente team manager della nazionale tedesca, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del Milan: "Sicuramente i risultati non sono venuti ed è sempre difficile per chi comanda capire come fare. Alla fine se non hai fiducia nell'allenatore è giusto cambiare. Spero che si riprendano. Boban e Maldini? Non devono farsi mettere sotto pressione dall’opinione pubblica, o sentire troppo le voci che arrivano da fuori. Devono sentire dentro di loro ciò che è giusto fare e quindi prendere le decisioni. Anche se criticate, anche se sollevano dubbi, ma devono andare avanti sempre avanti per la propria strada".